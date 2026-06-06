La Dirección de Ingresos invita a la ciudadanía a aprovechar los servicios y descuentos que ofrecerá la Unidad Móvil de Tesorería mañana sábado 6 de junio en el Centro Comunitario de Riberas del Bravo.

La responsable de la dependencia, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que la unidad brindará atención de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el cruce de las calles Rivera de Delicias y Rivera de Tepeyac, en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

La funcionaria explicó que durante la jornada los contribuyentes podrán realizar pagos del impuesto predial, además de acceder a descuentos en recargos por rezago y opciones de pago diferido.

Indicó que también se aplicarán descuentos en infracciones de vialidad, con el propósito de acercar los servicios municipales a distintos sectores de la ciudad y facilitar a la población el cumplimiento de sus contribuciones.

Romero Aguilar señaló que este programa ofrece alternativas accesibles para quienes no pueden acudir entre semana a las oficinas municipales, además de reducir tiempos de traslado y atención para los ciudadanos.