-Lo asegurado supera los 248 millones de pesos.

En un operativo de vigilancia rutinaria en alta mar, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, logró el aseguramiento de una embarcación menor que transportaba un importante cargamento de presunta cocaína.

El decomiso se realizó aproximadamente a 385 millas náuticas (713.02 kilómetros) al suroeste del estado de Chiapas, en aguas del Océano Pacífico.

A bordo de la nave, los elementos navales encontraron:

Tres tripulantes

Cuatro motores fuera de borda

38 bultos con una sustancia similar a la cocaína

33 bidones que contenían cerca de 840 litros de combustible

Dos radiobalizas

La acción se derivó de los patrullajes de vigilancia marítima que la institución realiza de manera permanente en la zona.

El peso aproximado de la droga asegurada, incluyendo el embalaje, es de 1,140 kilogramos.

Las autoridades calcularon que este decomiso representa una afectación económica de aproximadamente 248 millones 947 mil 500 pesos para los grupos delictivos, una cifra que golpea su estructura operativa y financiera.

Este tipo de aseguramientos no solo busca quitar la droga de circulación, sino también desmantelar la logística que permite su traslado.

En este caso, el combustible y las radiobalizas incautadas son piezas clave para la navegación y el abastecimiento en rutas de larga distancia, lo que amplifica el impacto de la operación.

Tras el aseguramiento, la embarcación y todo el material decomisado fueron trasladados a Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas. Ahí, el cargamento y los tripulantes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) son las instancias encargadas de integrar la carpeta de investigación.

Este nuevo aseguramiento se suma a una cifra que refleja la intensidad de los operativos en el mar. De acuerdo con los registros oficiales, en la presente administración suman cerca de 80 toneladas de cocaína aseguradas en aguas marítimas.

Una vez que la Fiscalía determine el peso ministerial de este último cargamento, esa cantidad se integrará a la sumatoria general.

El operativo forma parte de las acciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México.

Estas labores se ejecutan en coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas del país.

Para los ciudadanos, estas acciones representan un esfuerzo constante por evitar que más de dos millones de dosis de esta sustancia lleguen a la sociedad, un dato que las autoridades destacan como uno de los beneficios directos de estos despliegues de seguridad.

ElImparcial