La Unión Ganadera Regional de Chihuahua llamó a los productores pecuarios y a los integrantes del sector a no difundir información no confirmada sobre el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), la posible reapertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado en pie y las acciones de control sanitario que actualmente se desarrollan.

El organismo señaló que cualquier decisión relacionada con la situación sanitaria del país, la evolución de la plaga, la dispersión de mosca estéril o la reapertura de la frontera será dada a conocer únicamente por las autoridades competentes, entre ellas el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.

La Unión Ganadera advirtió que la difusión de rumores, cadenas de mensajes o versiones sin sustento únicamente provoca incertidumbre y desinformación entre los productores, además de afectar la confianza dentro del sector pecuario.

Finalmente, exhortó a los ganaderos de Chihuahua a mantener las medidas zoosanitarias para evitar la propagación del gusano barrenador, al recordar que uno de los factores para conservar la reapertura de la frontera es impedir que la plaga avance a menos de 300 kilómetros de la línea fronteriza. Añadió que, una vez que exista una determinación oficial, se informarán de manera transparente las reglas de operación, requisitos y criterios para la exportación de ganado en pie.