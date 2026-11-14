El vuelo número 15 de Starship, el cohete más potente del mundo desarrollado por SpaceX, terminó con una explosión de su propulsor Super Heavy en aguas del Golfo de México, frente a la costa de Tamaulipas y a corta distancia de la desembocadura del río Bravo, en las inmediaciones de Playa Bagdad.

La maniobra de recuperación del propulsor no pudo concretarse luego de que se presentara una anomalía durante su regreso, lo que obligó a cancelar el intento de atraparlo con los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento de Starbase, en Boca Chica, Texas.

La misión de la nave tenía como objetivo histórico recuperar por primera vez las dos etapas del sistema con los brazos mecánicos de la torre, conocidos como “chopsticks”. Sin embargo, aproximadamente dos minutos después del despegue, tras la separación de etapas, el propulsor Super Heavy V3 Booster 22 presentó la anomalía.

Un chequeo de seguridad previo a la captura activó el aborto automático y SpaceX lo desvió hacia un amerizaje en alta mar en el Golfo de México, donde terminó su trayectoria tras ejecutar su maniobra de descenso.

De acuerdo con Spacex, pese a la falla, la etapa superior Ship 42 continuó su ascenso y alcanzó la órbita terrestre.

La nave desplegará 26 satélites Starlink V3 de nueva generación, completará alrededor de 14 a 15 vueltas a la Tierra a unos 275 kilómetros de altitud y permanecerá cerca de 22 horas en el espacio.

SpaceX mantiene previsto para este sábado 14 de noviembre el regreso de Starship a Starbase para intentar, por primera vez, atrapar en el aire la etapa orbital con los brazos de la torre.

Para los habitantes de la frontera tamaulipeca, la experiencia representó una oportunidad poco habitual de observar desde tierra el desarrollo de una misión espacial de esta magnitud, especialmente por la cercanía geográfica con las instalaciones de lanzamiento.

El espectáculo también volvió a colocar a Matamoros y a los municipios vecinos en el escenario de la actividad aeroespacial internacional, debido a su proximidad con Starbase, desde donde SpaceX continúa desarrollando sus pruebas para avanzar en la tecnología de transporte espacial reutilizable.

El director de Conibio Global A.C., Jesús Elías Ibarra, se manifestó en redes sociales, minutos después de la caída de Starship 15 en territorio estadounidense y que puso en peligro la integridad física de muchas personas que observaban el acontecimiento desde suelo mexicano.

Manifestó que el propulsor cayó a un kilómetro de distancia frente al lugar donde los ambientalistas se encontraban y afortunadamente no hubo daños a personas.

“Estamos bien. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escribiendo; estamos enfrente de donde el propulsor cayó a un kilómetro de nosotros”.

Explicó que desafortunadamente, por el frente frío, es muy probable que la basura espacial llegue en las próximas horas a territorio mexicano.

Dijo tajantemente que México no es un basurero y que evidentemente los daños continuarán.

“Gracias a todas las personas que siguen nuestra lucha. Los videos están sorprendentes, la verdad es que creíamos que el cohete iba a caer encima de nosotros, pero gracias a Dios cayó en territorio estadounidense por primera vez”.

Asimismo, resaltó no alegrarse por la caída del Starship pues el daño marino sigue siendo el mismo, “esperamos que los próximos gobernantes, la próxima gobernadora de Texas, ahora sí tome cartas en el asunto de la contaminación que se está haciendo, también en el ecosistema marino”.

Milenio