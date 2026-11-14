La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta meteorológica por los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante el invierno, ante el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y deslaves en siete estados de la costa del Pacífico mexicano.

La advertencia coincide con la llegada de un nuevo frente frío que provocará precipitaciones y fuertes vientos en el noroeste del país.

A través del Departamento de Estado, las autoridades estadounidenses recomendaron extremar precauciones en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Colima, Jalisco y Nayarit, donde podrían presentarse periodos de precipitaciones abundantes. La representación diplomática explicó que El Niño puede modificar los patrones de lluvia y tormentas en el litoral del Pacífico.

Entre los principales peligros identificados destacan inundaciones en zonas bajas, cierres carreteros, interrupciones eléctricas, caída de rocas y deslizamientos de tierra. También advirtió sobre posibles daños a la infraestructura, contaminación temporal del agua en playas y corrientes marinas peligrosas durante y después de las tormentas.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este sábado 14 de noviembre que el frente frío número 6 ingresará al noroeste del territorio mexicano. El sistema ocasionará lluvias fuertes en el norte de Baja California, con posibilidad de aguanieve en zonas serranas, además de chubascos en Sonora y Chihuahua.

También se esperan rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en esas entidades y Baja California Sur. Por separado, el frente frío número 5 continuará generando precipitaciones en el sureste mexicano.

La Embajada subrayó que Baja California atraviesa su temporada de lluvias entre noviembre y abril. Las autoridades estadounidenses recomendaron consultar los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil para reducir riesgos ante posibles emergencias.