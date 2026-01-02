Inicio » Conmemora SSPE el Día Internacional del Policía con tradicional menudiza en Ciudad Juárez
Conmemora SSPE el Día Internacional del Policía con tradicional menudiza en Ciudad Juárez

by Salvador Miranda
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Policía, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la ya tradicional menudiza como una muestra de reconocimiento y cercanía hacia los elementos operativos de la corporación.

El evento se realizó en las instalaciones de la SSPE en Ciudad Juárez, donde desde las ocho de la mañana de este 2 de enero, subsecretarios y directivos de la institución participaron en la entrega de cientos de platos de menudo a las y los policías que se dieron cita en el lugar, en un ambiente de compañerismo y gratitud.

A través de este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reconoce la labor diaria de las y los policías, quienes con su trabajo permanente contribuyen a que Chihuahua sea un estado más seguro y confiable para la ciudadanía.

En la convivencia participaron el Subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre; el Subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez; el Subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández; el Subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Esteban Piñón; el Subsecretario de Centinela, Adrián Lui, así como el Director de Comunicación Social, Jorge Armendáriz, entre otros directivos de la corporación.

Estas acciones reflejan el compromiso permanente de la Policía del Estado con sus propios elementos, al reconocer y valorar el esfuerzo que realizan en beneficio de la sociedad. Dicha iniciativa forma parte de la visión impulsada por el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados, fortaleciendo tanto a la institución como a la confianza ciudadana.

