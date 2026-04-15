Perrito encuentra calor sobre un carro

En medio de las bajas temperaturas que se registran durante las madrugadas en la ciudad, un perrito callejero ha conmovido a usuarios de redes sociales tras ser captado utilizando un método poco común, pero ingenioso, para mantenerse caliente.

El video, enviado por un lector de juareznoticias.com, muestra al can —aparentemente uno de los conocidos “perros veladores” de la zona— trepando sobre el techo de un automóvil estacionado. La escena ocurre durante las primeras horas de la mañana, justo cuando los rayos del sol comienzan a calentar la superficie del vehículo.

Según se observa en las imágenes, el animal aprovecha el calor acumulado en el metal del automóvil para recostarse y dormir plácidamente, como si se tratara de una cama improvisada. Este comportamiento, aunque inusual para muchos, refleja la capacidad de adaptación de los animales callejeros ante condiciones climáticas adversas.

En este sector es común encontrar perros que deambulan entre calles y estacionamientos, muchos de ellos adoptando el rol informal de “cuidadores” de yonkes y vehículos. Sin embargo, durante el invierno y las temporadas frías, estos animales enfrentan grandes retos para resguardarse de las bajas temperaturas.

El video no solo ha generado ternura entre quienes lo han visto, sino también ha despertado conciencia sobre la situación de los animales en situación de calle, especialmente en ciudades con climas extremos como Ciudad Juárez, donde las noches pueden ser particularmente frías.

Activistas y rescatistas han reiterado el llamado a la ciudadanía para brindar apoyo a estos animales, ya sea proporcionando refugio temporal, alimento o reportando casos a asociaciones protectoras. Mientras tanto, este pequeño lomito continúa demostrando que, incluso en condiciones difíciles, el ingenio puede marcar la diferencia entre el frío y un momento de descanso bajo el sol.