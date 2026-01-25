La Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de una menor de edad, por el delito de feminicidio agravado cometido en perjuicio de Leslie G. C.

De acuerdo a la investigación, el 17 de julio del 2025, la adolescente imputada, junto con diversas personas, participó en el hecho delictivo cometido en agravio de la víctima de 20 años de edad, quien se encontraba en séptimo mes de gestación y cuyo cuerpo fue inhumado clandestinamente, pero sin el producto, en un domicilio de la colonia Portal del Roble, en Ciudad Juárez.

Practicada la necropsia de ley, se determinó que la causa de muerte de la víctima fue por choque hipovolemico consecutivo extracción uterina.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, detuvieron a la menor a través de una una orden de aprehensión, cumplimentada el pasado jueves 22 de enero, en el el cruce del Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos, de la colonia San Antonio.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal impuso la medida cautelar de internamiento preventivo a la adolescente imputada, cuya situación jurídica se resolverá en la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).