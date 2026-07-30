La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), continúa con los trabajos de mantenimiento preventivo en el colector Teófilo Borunda, con el objetivo de retirar el azolve acumulado que afecta el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado.

Ileana Baca, del departamento de alcantarillado Distrito 1, informó que, estas labores forman parte de un trabajo complementario a las acciones que se han realizado sobre este colector, buscando mejorar su funcionamiento y prevenir afectaciones a los habitantes de los fraccionamientos colindantes.

“Estamos trabajando en el mantenimiento preventivo del colector Teófilo Borunda, en un tramo que comprende entre la avenida Tecnológico y la avenida Francisco Villarreal Torres, debido a que el colector presentaba un acumulamiento considerable de azolve”, explicó.

Detalló que, el colector cuenta con diámetros que van de 1.22 a 1.83 metros y que, tras una inspección, personal de la JMAS detectó que en algunos puntos se acumula hasta un metro de azolve, lo que reduce su capacidad.

“Los trabajos se realizan con un equipo especializado de mancuernas, instalado entre dos pozos de visita. Este equipo utiliza canastillas que se desplazan al interior del colector los cuales captan y extraen el azolve acumulado”, añadió.

Asimismo, destacó que, la primera etapa de labores va a concluir hasta el próximo 7 de agosto. Los trabajos se realizan de manera diaria en un horario de 12:00 de la medianoche a las 7:00 de la mañana, con el fin de reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

“Es importante retirar este azolve para que las aguas residuales pueda conducirse correctamente hacia su punto final, que es la planta tratadora”, señaló.

Finalmente, indicó que este mantenimiento continuará desarrollándose por etapas y de manera frecuente, debido a que el colector abarca varios kilómetros y su limpieza debe realizarse tramo por tramo para garantizar la adecuada rehabilitación de la infraestructura sanitaria.

Los trabajos se desarrollan sobre la avenida Teófilo Borunda, en el tramo comprendido entre la avenida Tecnológico y Villarreal Torres, donde permanece el cierre parcial de dos carriles de circulación durante el horario establecido. Por ello, se exhorta a los automovilistas a conducir con precaución y considerar tiempos adicionales de traslado debido a la presencia de personal y maquinaria.

Con estas acciones, la JMAS refrenda su compromiso de fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad con labores preventivas que contribuyan al correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado.