La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que para este viernes 13 de febrero se pronostica una temperatura máxima de 19 grados centígrados en Ciudad Juárez, con cielo mayormente nublado y vientos de 5 a 24 kilómetros por hora, así como rachas que podrían alcanzar entre 25 y 37 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantiene entre el 10 y el 50 por ciento durante el día.

Para esta noche se espera una temperatura mínima de 8 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado. El viento permanecerá de 5 a 24 kilómetros por hora y rachas de 25 a 35 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia oscilará entre el 15 y el 50 por ciento.

En el pronóstico extendido, Protección Civil indicó que mañana sábado se prevé una temperatura máxima de 19 grados y mínima de 6 grados centígrados, con cielo soleado.

El viento será de 5 a 24 kilómetros por hora y rachas de 25 a 40 kilómetros por hora, con probabilidad de lluvia entre el 1 y el 15 por ciento. Se mantiene aviso por viento ligero a moderado y por temperatura mínima de 6 grados.

Para el domingo se anticipa un incremento en la temperatura, alcanzando una máxima de 23 grados y mínima de 8 grados centígrados, con cielo mayormente soleado.

El viento será de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de 26 a 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia será mínima, entre el 1 y el 3 por ciento.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante las variaciones de temperatura y condiciones de viento.