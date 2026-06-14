Cuadrillas de la Dirección de Limpia, en coordinación con vecinos de la colonia Libertad y personal de Asentamientos Humanos, llevó a cabo una jornada de limpieza en un espacio de convivencia comunitaria, con el objetivo de recuperar y conservar ese lugar.



El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que durante la jornada se hicieron tareas de recolección de residuos y mejoramiento del área, a fin de mantener en óptimas condiciones este sitio de encuentro para las familias del sector, mismo que ya había sido intervenido.



Solís Kanahan destacó la importancia de la participación ciudadana en este tipo de iniciativas, ya que el trabajo conjunto entre gobierno y comunidad fortalece el sentido de pertenencia y fomenta el cuidado de los espacios públicos.



Así mismo, agradeció a los vecinos que continúan sumándose a estas acciones y reconoció el compromiso del personal de Asentamientos Humanos por promover la participación comunitaria y ampliar el alcance de estos esfuerzos en beneficio de la colonia.



El funcionario informó que el próximo lunes se realizará la recolección del material y los residuos que quedaron pendientes para concluir las labores programadas en la zona.



También reiteró el llamado a la ciudadanía para involucrarse en actividades que contribuyan al mejoramiento del entorno urbano y al fortalecimiento de la convivencia entre vecinos.