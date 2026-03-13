Reconoció a Juan Carlos Montaño, nuevo presidente de este organismo, a quien le extendió la mano para trabajar juntos

El alcalde Marco Bonilla, asistió a la toma de protesta de la Comité Directivo 2026 – 2028 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Chihuahua, donde felicitó a Juan Carlos Montaño, nuevo presidente de este organismo, a quien le deseó el mayor de los éxitos.

A su vez, agradeció el trabajo de Julio Mercado, presidente saliente, por el trabajo conjunto que se ha tenido entre CMIC, Gobierno Municipal y Gobierno del Estado, para consolidar proyectos de colaboración para Chihuahua, que han beneficiado grandemente a las familias que aquí viven.

Bonilla agregó que en la ciudad de Chihuahua hay retos en los que se debe avanzar como en la movilidad, para lo cual es necesario trabajar de forma conjunta, modelo de trabajo que ya ha dado resultados en obras como el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU), la próxima Comandancia Oriente y otras que han beneficiado a las y los chihuahuenses.

“Invertir en infraestructura es hacerlo por el futuro. En Chihuahua sabemos que cuando el Gobierno del Estado, Municipal y sector privado se unen, las ciudades avanzan”, finalizó Marco Bonilla.