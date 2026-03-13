jueves, marzo 12, 2026
FGR Obtiene vinculación a proceso contra una persona por tráfico de migrantes y cohecho en Chihuahua

by Salvador Miranda
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Josué “N”, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de tráfico de migrantes, previsto en la Ley de Migración y cohecho, contemplado en el Código Penal Federal.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) pusieron a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad a Josué “N”, quien fue detenido el primero de marzo de 2026, en el desierto, a un costado del muro fronterizo que divide México y Estados Unidos, cuando guiaba a cinco personas de origen mexicano, con la intención de internarlas de manera ilegal en Estados Unidos, a cambio de una retribución que oscilaba entre cuatro mil y siete mil dólares estadounidenses por persona.

Durante la detención, las autoridades aseguraron una cortadora eléctrica con dos baterías, cinco discos de corte, una cizalla, lentes industriales, un teléfono celular y cinco mil pesos, lo cual, junto con Josué “N”, fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, quien inició la carpeta de investigación correspondiente.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Federación formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso, la cual fue otorgada por el juez de control quien calificó de legal la detención, vinculó a proceso a Josué “N”, por los delitos mencionados y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La persona mencionada en este comunicado se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

