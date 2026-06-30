El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez dio a conocer detalles sobre el incendio que se registró ayer alrededor de las 10:00 de la mañana en el área de Los Kilómetros, siniestro que ya está controlado, no extinguido, pero ya no existe riesgo de propagación en otra parte, aunque si genera daño ambiental.

“Este incendio genero mucha expectativa en la ciudadanía debido a la columna de humo que se estaban presentado en la ciudad”, explicó el funcionario.

Al arribar la primera máquina de bomberos, solicitaron el apoyo, ya que es un siniestro de grandes magnitudes, un incendio declarado en su libre combustión.

Dijo que en las labores participan alrededor de 40 elementos del Departamento de Bomberos, del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) y grupos de voluntarios, quienes trabajan con el apoyo de ocho pipas, cuatro máquinas de bomberos y 15 equipos de maquinaria pesada.

“De inmediato empezaron las labores de extinción, pero nos desfavoreció y perjudicó los vientos y la temperatura logrando que este incendio se generalizara, pero afortunadamente fue contenido logrando salvaguardar parte del combustible que no se había quemado”, indicó.

“En el espacio de 200 metros por 200 metros hay material que esta compactado, y a la vez que este se prende es muy difícil de apagar porque su fuente de calor emana del centro y una vez que le echan el agua se solidifica generando un efecto sombrilla, no dejando que el agua permee, lo que genera que el tiempo de prolongación de la extinción sea más tardada”, explicó.

El funcionario comentó que aún se está trabajando con maquinaria pesada y con la labor de enfriamiento, alrededor de 40 bomberos permanecen en el área para lograr finalizar por completo el siniestro.

“Se sigue trabajando en la operatividad en el área, que es parte importante para poder determinar que sanción se va a aplicar, una vez que termina el Departamento de Bomberos de apagar el incendio entra el área de investigación para hacer el análisis, sobre todo en entrevista y punto de origen del incendio”, detalló.

El director de Protección Civil aprovechó para agradecer a la ciudadanía que se ha preocupado por los bomberos, a quienes les llevaron alimentos e hidratación.