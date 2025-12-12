Viernes 12 de Diciembre del 2025

La dirección de Regulación Comercial celebró la posada del Mercado Los Alcaldes, ubicado en la calle Teófilo Borunda cruce con René Mascareñas, en la colonia Los alcaldes.



Óscar Guevara, director de Regulación Comercial, expresó que esta posada fue organizada con mucho cariño para todos los comerciantes y sus familias.



“La Dirección de Regulación Comercial se pone a la orden para todo lo que necesiten, los felicito por que han llevado muy bien las riendas de este mercado”, resaltó.



“Estas fechas son muy importantes y esenciales para convivir con la familia, que pasen muy felices fiestas”, agregó el funcionario.



Por su parte Gloria Valdez, líder del Mercado Alcaldes, agradeció la presencia de todos los que acudieron a la posada tanto comerciantes como vecinos del sector.



“Nos da mucho gusto que hoy nos acompañe el director de Regulación Comercial, ya que siempre ha trabajado muy bien con nosotros, realizamos este pequeño convivio para todos con mucho cariño”, dijo.



En el evento hubo comida, refrescos, show de payasos, así como rifas de diversos artículos.