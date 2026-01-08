Ante las denuncias públicas por presuntas extorsiones y cobros indebidos a transportistas, el fiscal general de Justicia, Javier Flores Saldívar, informó que la Fiscalía convocará mesas de trabajo para atender la problemática, a pesar de que hasta el momento no se han presentado denuncias formales.

El funcionario explicó que recientemente se recibió un comunicado en el que se alertó sobre posibles abusos cometidos por agentes de tránsito en los municipios de San Pedro Garza García, Ciénega de Flores y García, por lo que se buscará establecer un diálogo directo con el sector transportista.

Empresas afiliadas a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos denunciaron cobros que van desde 10 mil hasta 100 mil pesos, además de multas excesivas, uso de grúas y cargos por supuestos daños a infraestructura que, aseguran, corresponde a la federación.

Transportistas advirtieron que estos abusos han provocado pérdidas millonarias y que Nuevo León se vuelva una entidad poco viable para la circulación de carga.

“Precisamente recibimos un comunicado, lo que se van a comenzar a hacer mesas de trabajo, al parecer no existen denuncias formales, pero vamos a convocar unas mesas de trabajo para atender a los transportistas”, declaró.

En conferencia de prensa y de manera conjunta, Omar Aguirre, vicepresidente de Conatram; Diego Bolio Corona, delegado de Conatram en Jalisco, y Gustavo Guzmán Romero, secretario de Conatram, dieron a conocer estas anomalías que han tenido que enfrentar en los últimos meses, aunque es un problema que vienen arrastrando desde hace años y en todo el país.

Sin embargo, señalaron que Nuevo León se ha vuelto difícil de circular, tan es así que las empresas transportistas ya no quieren transitar por este estado, siendo una entidad federativa importante porque es el paso hacia Estados Unidos y gran parte de la mercancía tiene como destino este estado.

“Estamos hablando de detenciones arbitrarias, revisiones ilegales y afectaciones a libre tránsito del autotransporte de carga; además de la extralimitación de atribuciones que no les corresponden, ya que en diversos casos estos operativos operan en la práctica como controles de tránsito, más que acciones de investigación del delito”, indicó Omar Aguirre.

Puntualizó que se han dado casos de cobros desde 10 mil hasta 100 mil pesos, pero también se han tenido que pagar por supuestos daños a banquetas o infraestructura que no corresponde a los municipios, sino a la parte federal (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes).

El vicepresidente de Conatram dijo que este organismo hace un llamado a las autoridades de Nuevo León para intervenir y detener estos cobros excesivos en el servicio de grúas y corralones, así como los actos de extorsión por parte de elementos de tránsito en estos municipios (San Pedro Garza García, Ciénega de Flores y García).

“La Confederación no solicita impunidad ni excepciones para el autotransporte. Por el contrario, exige la aplicación estricta de la ley, que toda infracción real y debidamente acreditada se sancione conforme a derecho, se permita su pago en los términos legales, y se garantice la liberación inmediata de las unidades, evitando el uso indiscriminado y abusivo de grúas y corralones”, expresó Bolio Corona.

Telediario