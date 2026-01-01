Inicio » Cortan agua y drenaje por adeudo superior a los 100 mil pesos a la J+
Cortan agua y drenaje por adeudo superior a los 100 mil pesos a la J+

EditorJRZ
Como parte de las acciones de supervisión, los Guardianes del Agua realizaron el corte de agua y drenaje en un domicilio ubicado en la calle Ejido San Isidro, en la colonia Ampliación El Papalote, por adeudo acumulado que superaba los 100 mil pesos.

Durante la revisión del predio, se detectó además que el medidor se encontraba enterrado, situación que podría derivar en un cobro retroactivo, también, se inició el procedimiento para el cambio de giro, de uso habitacional a Taller industrial, ya que, el inmueble presenta características que no corresponden al giro doméstico.

Al momento en que, el personal de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez efectuaba el corte del servicio, el usuario acudió a las oficinas para realizar los pagos correspondientes e iniciar el proceso de regularización de su cuenta.

La J+ recuerda a la ciudadanía que mantiene programas permanentes de facilidades de pago, para que más familias y negocios puedan ponerse al corriente sin afectar su economía. Actualmente se encuentra vigente el programa “Todos pagamos el agua”, el cual ofrece: Hasta 100% de descuento en multas y recargos, hasta 90% de descuento en consumo, para usuarios domésticos, mixtos y comerciales con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, reitera su compromiso de garantizar un servicio eficiente, así como de promover el uso responsable del recurso en todos los sectores de la ciudad.

