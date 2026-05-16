La Secretaría de Obras Públicas de Chihuahua realizó este viernes trabajos de limpieza y rehabilitación en el fraccionamiento Los Sauces, en Ciudad Juárez, como parte de un programa estatal de atención a espacios públicos y vialidades.

Las acciones se desarrollaron principalmente en el parque del sector y en calles cercanas donde habitantes habían solicitado intervención debido al deterioro de infraestructura y áreas verdes.

El representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, informó que estas labores forman parte de una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado para atender reportes ciudadanos en distintas colonias de la ciudad.

Durante el recorrido por el fraccionamiento Los Sauces, Carlos Ortiz señaló que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, instruyó mantener cercanía con las necesidades de la población y dar seguimiento a problemáticas relacionadas con vialidades y espacios comunitarios.

Explicó que el programa contempla trabajos de pavimentación, recarpeteo y rehabilitación de parques en diversos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de intervenir en zonas donde existen reportes por el estado de las calles y áreas públicas.

Asimismo, indicó que algunas de las vialidades atendidas no corresponden directamente al ámbito estatal; sin embargo, se determinó brindar apoyo a los vecinos debido a las solicitudes realizadas por habitantes del sector.

Vecinos de Los Sauces señalaron que desde hace años habían solicitado atención para las calles y áreas verdes del fraccionamiento debido a las condiciones de desgaste que presentan.

Las labores realizadas este viernes forman parte de las acciones de mantenimiento urbano implementadas por la Secretaría de Obras Públicas de Chihuahua en distintos puntos de Ciudad Juárez.