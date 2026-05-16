Como parte de las acciones de reordenamiento urbano y prevención ante la próxima temporada de lluvias, este día autoridades municipales realizaron un operativo para desalojar un yonke que operaba sobre el cauce de un arroyo en la colonia Mariano Escobedo.

El director de Limpia, Gibran Solís, dio a conocer que la intervención se hizo en las calles Dr. Arroyo y Juan Mata Ortiz, luego de varias notificaciones previas al propietario de los vehículos, quien buscaba continuar operando en el lugar, pese a encontrarse en una zona prohibida.

“Hace aproximadamente dos meses y medio se hizo una tercera notificación, ya que cualquier actividad comercial o de servicios que esté sobre arroyos o diques deberá ser retirada”, señaló.

Así mismo, destacó que las acciones se intensificarán en puntos prioritarios como diques, debido a la cercanía de la temporada de lluvias, pues el objetivo es evitar obstrucciones que puedan provocar inundaciones o afectaciones a la población.

El director de Limpia hizo un llamado a ciudadanos y comerciantes que mantengan vehículos, materiales o negocios instalados en estas áreas, a retirarlos de manera voluntaria para evitar sanciones económicas y cargos adicionales por el retiro de residuos.

“Estaremos aplicando las multas correspondientes por parte de cada una de las dependencias participantes, además del cobro por el retiro de basura y materiales”, advirtió.

En el caso específico del yonke intervenido este día, el funcionario señaló que se aplicará una sanción por reincidencia, ya que anteriormente se habían entregado dos notificaciones y una intervención previa.

Dijo que la multa podría ascender a cerca de 22 mil pesos, sin considerar los costos adicionales que se determinarán conforme al tabulador de la Ley de Ingresos, dependiendo de la superficie ocupada y del volumen total de residuos retirados.

Francisco García, encargado de Inspección y Vigilancia de la Dirección de Ecología, informó que debido a que previamente se notificó a los responsables y no retiraron las unidades, se aplicará una sanción cercana a los 100 UMAS, mientras que la Dirección de Desarrollo Urbano aplicará sanciones cercanas a los 10 mil pesos.