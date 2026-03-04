Tras el arranque de la temporada de incendios forestales, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) llama a la población a extremar precauciones y reforzar las medidas básicas de prevención, al recordar que más del 90 por ciento de los siniestros son provocados por actividades humanas.

El director de Desarrollo Forestal y Recursos Naturales de la SDR, Humberto Molinar Hernández, informó que desde enero se han registrado 22 incendios en la entidad, con una superficie preliminar afectada de 145 hectáreas, lo que representa un promedio de siete por incidente.

Destacó que, gracias a la rápida intervención de las brigadas, todos han sido controlados y actualmente no se tiene ninguna conflagración activa en el estado.

Explicó que la gran mayoría de los siniestros han afectado principalmente el estrato de pastizal y hojarasca, en aproximadamente un 95 por ciento, sin registrar daños significativos en arbolado adulto de pino o encino.

Subrayó que, debido a las lluvias registradas el año pasado, actualmente existe una importante carga de combustible natural, especialmente en pastizales, lo que incrementa el riesgo de propagación del fuego.

Por ello, reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir medidas preventivas como evitar encender fogatas y, en caso de hacerlo, asegurarse de apagarlas completamente; no prender fuego cuando existan ráfagas de viento; no arrojar colillas de cigarro en carreteras o caminos vecinales, y no dejar basura en áreas naturales.

Exhortó a la población a no intentar combatir incendios por cuenta propia, ya que esta labor implica riesgos y debe ser realizada por brigadistas capacitados y equipados.

“El 98 por ciento de los incendios son generados por el hombre, ya sea por una quema agrícola mal controlada, una colilla mal apagada o una fogata encendida en condiciones inadecuadas. Está en nuestras manos prevenirlos”, enfatizó el funcionario.

En caso de detectar un siniestro, la SDR invita a reportarlo de inmediato al número 800 737 0000 o al 9-1-1, para que las brigadas especializadas puedan actuar con prontitud.