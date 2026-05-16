El representante de la gobernadora en Ciudad Juárez, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, señaló que personas provenientes de otros estados del país participarían en la manifestación convocada este sábado contra Maru Campos.

El funcionario estatal habló sobre la movilización organizada por militantes y simpatizantes de Morena, quienes anunciaron una protesta para solicitar juicio político contra la titular del Ejecutivo estatal.

Durante declaraciones ante medios de comunicación, Ortiz Villegas indicó que recibió información sobre la llegada de asistentes de distintos puntos del país, entre ellos habitantes de Iztapalapa y Ecatepec.

De acuerdo con el representante estatal, estas personas acudirían a Ciudad Juárez para participar en la marcha programada durante el fin de semana.

El funcionario afirmó que detrás de la movilización existen intereses políticos y sostuvo que buscan afectar la imagen de la gobernadora de Chihuahua.

“Me informaron que vienen personas de Iztapalapa, Ecatepec y de otras partes del país para participar en esta actividad”, expresó.

También aseguró que el Gobierno del Estado mantendrá respeto hacia las expresiones públicas y continuará enfocado en las labores de atención a la ciudadanía. “Nosotros seguiremos trabajando y respetando las manifestaciones”, comentó durante su intervención.

La protesta fue anunciada por militantes y simpatizantes de Morena, quienes convocaron a una marcha en Ciudad Juárez para exigir juicio político contra la gobernadora Maru Campos.