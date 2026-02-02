Crisis en el empleo de maquiladoras: ciudadanos buscan trabajo sin éxito

Ciudadanos que buscan empleo en maquiladoras enfrentan dificultades para encontrar oportunidades y asegurar su sustento.

Este lunes 2 de febrero se observó poca afluencia de personas en los módulos de reclutamiento de empresas. José Pérez comentó que llegó desde la madrugada para ser de los primeros en ser entrevistado, pero no tuvo suerte.

En la mayoría de los parques industriales, las empresas no colocan mantas de vacantes, y todo indica que la actividad industrial tardará varios meses en reactivarse en Juárez, señalaron analistas en finanzas.

Según especialistas, donde aún se podrían encontrar empleos es en empresas comerciales y supermercados, ya que el comercio en esta frontera actúa como un sector que amortigua la crisis de empleo en las maquiladoras.

Al inicio de 2026, se ha reportado el cierre de algunas maquiladoras y la suspensión temporal de líneas de producción, según comentarios de empleados de las fábricas.