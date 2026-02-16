–Chihuahua no escapa a los pleitos internos de Morena

—Morena y el PAN se lanzan guante tras guante

—Liberación del dueño del crematorio Plenitud alerta a la Fiscalía

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anda dándole vueltas a una decisión controversial.

Resulta que este año podría no haber votación para el Presupuesto Participativo; sí, ese ejercicio donde los juarenses deciden en qué gastarse la lana pública. El argumento es que se quiere usar el presupuesto del 2026 para atender las obras que se quedaron volando en la última edición, aunque tuvieron un chorro de votos.

Dicen que más de 180 mil personas participaron el año pasado, pero varios proyectos se quedaron en la banca.

Ahora el alcalde quiere reconocer el esfuerzo de los vecinos y meterle billete a lo que quedó pendiente.

Los activistas se preguntan si sería correcto dejar de lado la consulta ciudadana. Y también se cuestionan se solo se trata de una jugada para evitar broncas y quedar bien con todos. Porque aquí el que decide es el municipio y no el pueblo, dicen los malpensados. La moneda está en el aire y los juarenses, esperan a ver qué pasa en el Ayuntamiento, en donde por cierto Morena tiene mano.

************

Aquí en Cañonazos hemos venido comentando las broncas que trae Morena por todos los rincones del país, y en Chihuahua no es la excepción.

En la entidad los dimes y diretes entre los morenos aumenta, especialmente entre los simpatizantes de la senadora Andrea Chávez y los seguidores del alcalde Cruz Pérez Cuéllar ambos sueñan con llegar a Palacio estatal.

Como si no tuvieran suficiente con enfrentar al oficialismo azul, los morenistas se dan con todo entre ellos, balconean a sus compañeros, acusan uso de recursos públicos, y hasta se lanzan denuncias anónimas. Todo por la ansiada gubernatura, la reelección o la Alcaldía de Juárez.

Y claro, las amenazas de despido y los “destapes” prematuros no faltan.

La presidenta morenista dice que las encuestas decidirán, pero los aspirantes prefieren el ring antes que la unidad. Mientras tanto, los líderes del partido exigen lavar los trapos sucios en casa, pero nadie le hace caso. Y es que ellos no ponen el mal ejemplo, si no vean los pleitos que traen en las cupulas de Morena.

Así las cosas, Morena quiere ganar la gubernatura y los municipios y ganar el Congreso, pero primero tendrá que sobrevivir a su propia guerra interna. La batalla apenas comienza y el 2027 se ve lejos.

Por lo pronto, los memes no se hacen esperar y muchos de ellos apuntan como candidato a gobernador a Cruz Pérez Cuéllar y como candidata a la alcaldía a Andrea Chávez.

***********

Más del ring político, Morena y el PAN se lanzan guante tras guante, y ahora el pleito gira en torno a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez.

Resulta que el PAN anda preparando denuncia por violencia política de género y Morena, fiel a su estilo, dice que es puro “golpeteo político”.

La dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, salió al quite, en defensa del Pérez Cuéllar, la mandamás del partido guinda en el estado, acusa a los azules de querer debilitar a sus gallos más fuertes a la candidatura a la gubernatura de Chihuahua.

Pero eso sí, presume que su movimiento fue de menos a más, pues según dijo, más de 200 mil votos en 2021 y, pa’ no quedarse cortos, casi 350 mil en 2024.

Y respecto al tema de los penosos baches, en Morena dicen que son bronca de todos, no solo del alcalde y compañía. Mientras tanto, el PAN insiste en golpear a Morena, por su parte los guindas se defienden, lo malo es que los juarenses siguen esperando resultados en las pésimas calles.

***********

El fin de semana el que se aventó una vueltita por estas tierras fronterizas fue el fiscal César Jáuregui Moreno.

Llegó echando espuma por la boca para apagar el fuego mediático de la liberación del dueño del crematorio Plenitud.

El horno, literal, no está para bollos y en la Fiscalía andan con la bandera de “no se va a quedar así”.

El fiscal ya anunció recursos de revisión y queja, directo contra los jueces federales y los órganos de control, buscando que se le dé reversa al amparo y se revise al juez que soltó al susodicho.

Con las familias afectadas, Jáuregui se comprometió a pelear hasta el último minuto, mientras en la prensa se preguntan cómo es posible que hayan dejado ir a alguien que tenía 386 cuerpos apilados sin cuidado ni respeto.

El argumento del juez, que no se ocultaron ni conservaron los cuerpos, como si eso cambiara lo insalubre del asunto. En fin, la Fiscalía está armando la estrategia legal y promete justicia, aunque, ya sabemos, la balanza suele tener sus propios pesos y medidas.