Cuadrillas de Parques y Jardines realizan labores de mantenimiento en Horizontes del Sur

by Salvador Miranda
Con el objetivo de conservar en buenas condiciones las áreas verdes y espacios públicos, las cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en el fraccionamiento Horizontes del Sur.

Las labores se realizaron en las calles García Ramos y Emma Galindo, e incluyeron acciones de mantenimiento general en áreas verdes, así como el retiro de residuos de corte y poda, a fin de mantener los espacios limpios, ordenados y seguros para los vecinos, señaló el titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña.

El funcionario informó que estos trabajos forman parte del programa permanente de atención y conservación de áreas verdes en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mejorar la imagen urbana y promover entornos más agradables para la convivencia.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a colaborar con el cuidado de los espacios públicos y a reportar cualquier situación que requiera atención por parte de las autoridades municipales. El número telefónico para hacer reportes es el 656 737 0230.

