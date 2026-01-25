La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), participó en un operativo interinstitucional en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), derivado del cumplimiento de una orden judicial de cateo en un establecimiento comercial.

El operativo se llevó en la carretera Nuevo Casas Grandes–Flores Magón, a la altura del kilómetro 18, donde elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo de las diligencias ministeriales.

Como resultado de la intervención, se ejecutó la orden de cateo en un comercio ubicado en la carretera federal 7D, tramo Flores Magón–Ojo Laguna, donde fueron detenidas dos mujeres, identificadas como Jessica AR, de 26 años, y María Manuela M.C de 34 años de edad. Durante la revisión, se logró el aseguramiento de 98 dosis de medicamentos controlados, procediendo además a la clausura del establecimiento, mediante la colocación de sellos oficiales por parte de la FGR.

Las personas detenidas y lo asegurado fueron trasladados al municipio de Nuevo Casas Grandes, para su puesta a disposición ante la autoridad competente, quedando las diligencias a cargo de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que la coordinación entre corporaciones estatales y federales es fundamental para fortalecer el combate a los delitos que afectan la salud y la seguridad de la ciudadanía, reiterando que estos operativos continuarán en distintas regiones del estado.

La SSPE refrenda su compromiso de mantener la colaboración interinstitucional y el despliegue operativo permanente para garantizar el cumplimiento de la ley y la tranquilidad de las familias chihuahuenses.