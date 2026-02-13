viernes, febrero 13, 2026
Ciudad JuárezPortada

Ofrecen sillas de ruedas, lentes y auxiliares auditivos sin costo

by Eduardo Huízar
written by Eduardo Huízar 0 comments

Personas que requieran aparatos funcionales como sillas de ruedas, lentes graduados, muletas y auxiliares auditivos podrán acceder a estos apoyos de manera gratuita, informó el director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza.

El funcionario explicó que las personas interesadas deberán presentar su documentación los días 3, 4 y 5 de marzo, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en distintos puntos de la ciudad.

Detalló que el 3 de marzo la recepción de documentos será en el Pueblito Mexicano; el 4 de marzo en el Parque Central; y el 5 de marzo en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.

Una vez entregada la documentación, el Gobierno del Estado de Chihuahua contactará a las personas solicitantes para asignarles una cita, en la que se les practicarán los estudios necesarios para determinar la entrega de lentes graduados o auxiliares auditivos.

Mendoza agregó que se contempla una segunda campaña de entrega de aparatos auxiliares, la cual se realizará a partir del mes de septiembre.

