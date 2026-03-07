sábado, marzo 7, 2026
Culminan rehabilitación de 56.8 kilómetros de la carretera Cuauhtémoc–Carichí

by EditorJRZ
written by EditorJRZ

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), concluyó los trabajos de rehabilitación de 56.8 kilómetros de la carretera Cuauhtémoc–Carichí, en beneficio directo de más de 193 mil habitantes.

La intervención contó con una inversión de más de 95 millones de pesos y consistió en la restauración del pavimento existente, mediante renivelaciones con carpeta asfáltica con un espesor de tres centímetros.

Estas acciones mejoran las condiciones de rodamiento y la seguridad para los más de 800 vehículos que transitan diariamente por esta vía.

La conclusión de las labores permite una comunicación más ágil entre Cuauhtémoc, Cusihuiriachi y Carichí, y fortalece la conectividad entre las comunidades de la región.

La rehabilitación de carreteras permite que las personas se trasladen con mayor seguridad, lleguen más rápido a su trabajo, a la escuela o a sus hogares, y mantiene a las localidades del estado mejor comunicadas entre sí.

