Enero bajo el agua: intensas lluvias dejan caos vial y cierres en Ciudad Juárez

Las lluvias registradas durante el sábado 24 y domingo 25 de enero de 2026 en Ciudad Juárez provocaron la formación de lagunas y grandes encharcamientos en múltiples vialidades, generando serias complicaciones para la movilidad y una paralización parcial de la ciudad, especialmente en zonas de alto flujo vehicular.

De acuerdo con reportes meteorológicos, las precipitaciones comenzaron desde la noche del viernes 23 de enero y se mantuvieron de forma constante durante todo el sábado, con periodos de intensidad moderada a fuerte. En conjunto, la lluvia acumulada superó el doble de lo que normalmente se registra en todo un mes de enero, alcanzando estimaciones de hasta 20 milímetros, muy por encima del promedio histórico.

El domingo las lluvias continuaron y, con el ingreso de un frente frío, se presentó un marcado descenso de temperatura, lo que incluso generó probabilidad de aguanieve o nieve en zonas altas, un fenómeno poco común que agravó las condiciones de circulación y reforzó la percepción de un clima extremo en la ciudad.

Avenidas convertidas en lagunas

La combinación de precipitaciones intensas y un sistema de drenaje saturado provocó acumulaciones de agua en numerosas avenidas principales, donde los charcos alcanzaron dimensiones propias de lagunas. Entre los puntos más afectados se encontraron Paseo de las Victorias y Tapioca, con encharcamientos de entre 10 y 15 centímetros; Juárez–El Porvenir y Libramiento, donde el nivel del agua rondó los 30 centímetros, y el Eje Vial Juan Gabriel y Noruega, con acumulaciones de 15 a 20 centímetros.

Asimismo, el Viaducto Mártires del 68 tuvo que ser cerrado a la circulación debido al fuerte flujo de agua, lo que obligó a realizar desvíos y generó congestionamientos en las rutas alternas.

Caos vial y llamados a extremar precauciones

Ante estas condiciones, diversas calles fueron cerradas total o parcialmente, provocando tránsito lento, embotellamientos y desvíos en distintas zonas de la ciudad. Autoridades de Seguridad Vial y Protección Civil exhortaron a la población a evitar circular si no era estrictamente necesario y a utilizar rutas alternas para reducir riesgos.

Atención de emergencias

La Dirección General de Protección Civil informó que se atendieron decenas de servicios relacionados con la contingencia, incluyendo 34 intervenciones del Cuerpo de Bomberos y ocho de Rescate, principalmente para labores de desagüe en vialidades inundadas y supervisión de zonas de riesgo. Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, sí hubo rescates de ciudadanos atrapados en áreas anegadas y daños materiales, especialmente a vehículos.

Un riesgo anunciado

Este escenario ya había sido advertido por autoridades estatales. Mario Mata, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), señaló previamente que, a pesar de la sequía prolongada que enfrenta Ciudad Juárez, existe el riesgo de que durante 2026 se repitan inundaciones severas como las registradas en 2025.

El funcionario explicó que los patrones de lluvia han cambiado de forma significativa, pasando de precipitaciones regulares y espaciadas a eventos esporádicos pero intensos, que suelen durar varias horas y generan inundaciones repentinas con afectaciones a viviendas, vialidades, vehículos y bienes, además de representar un riesgo para la población.

Mata indicó que la ciudad es especialmente vulnerable debido a la sierra que la rodea, la cual provoca que grandes volúmenes de agua desciendan rápidamente hacia las zonas urbanas. Añadió que, aunque la sequía continuará durante el año, esto no elimina el peligro de inundaciones, ya que las lluvias intensas se concentran en cortos periodos. Ante ello, aseguró que las autoridades trabajan en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, como presas y pozos de absorción, para mitigar los daños futuros.