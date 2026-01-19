La civilización occidental se asienta sobre una base tan profunda y omnipresente como el aire que respiramos, que a menudo parece invisible para quienes vivimos en ella. Los principios, valores e instituciones derivados de más de dos milenios de cristianismo, configuran nuestra forma de pensar, de organizarnos y de entender el mundo, seamos o no creyentes.

Comprender esta herencia es para todos, una necesidad práctica que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde provienen nuestras ideas más preciadas y hacía donde debemos ir. Desconocer o rechazar nuestras raíces es la causa más profunda de la actual desorientación de muchas sociedades, que influenciadas por el anticlericalismo, han detestado, ignorado y hasta renegado de sus más profundas raíces cristianas y por ello parecen no tener rumbo ni identidad; convirtiéndose así en presa fácil de quienes desean dominarlo todo, pues siempre será más fácil someter a los que carecen de identidad, que a aquellos que tienen claro quienes son y por donde deben caminar.

La importancia de conocer nuestras raíces culturales

Ignorar las raíces cristianas de occidente es como intentar leer un libro sin saber el alfabeto en el que fue escrito. Conceptos que damos por sentados, como la dignidad trascendente del individuo, la existencia de derechos humanos universales, la separación entre la autoridad espiritual y la temporal, o la legitimidad de la investigación científica, son ideas que no surgieron del vacío, sino que son el resultado de una larga y compleja evolución filosófica y cultural profundamente marcada por el pensamiento cristiano. Aunque usted no sea practicante de la religión, es fundamental que conozca estas reflexiones por razones de gran importancia, como por ejemplo, poder comprender las grandes obras de arte y literatura que cualquier persona que se precie de tener algo de cultura general, debe tener claro. La Divina Comedia de Dante Alighieri, la música de Bach o las catedrales góticas, son maravillas que no sólo usan temas cristianos, sino que están imbuidas de una cosmovisión cristiana que les da su significado más profundo. Además el conocimiento de nuestras raíces, aporta herramientas básicas para un análisis crítico de nuestra propia sociedad, permitiéndonos discernir los valores que deseamos preservar, mejorar o corregir. Sin este conocimiento, corremos el riesgo de desmantelar los cimientos de nuestra propia casa, por no conocer la importancia de los mismos.

Las raíces cristianas que dieron forma a occidente

Las aportaciones del cristianismo no son cosas meramente abstractas; sino que se han materializado en instituciones que transformaron radicalmente la sociedad y que perduran hasta hoy. Tras la caída del Imperio Romano, fueron los monasterios y la Iglesia quienes preservaron la alfabetización y el conocimiento del mundo clásico, actuando como un puente cultural a través de la Edad Media. Dos de las instituciones más importantes de occidente, como la universidad y el hospital son un claro ejemplo de esta herencia. Las primeras universidades europeas, como las de Bolonia, París y Oxford, surgieron de las escuelas catedralicias y monásticas. La idea de que la fe y la razón no son enemigas, sino caminos complementarios hacia la verdad, fue un pilar del pensamiento escolástico que impulsó la investigación y el debate intelectual. El concepto del hospital como una institución dedicada al cuidado de cualquier enfermo, sin distinción de su capacidad de pago, es una innovación cristiana. Antes del cristianismo, no existían hospitales públicos en el Imperio Romano. Impulsados por el principio de la caridad (c a r i t a s ), los primeros hospitales fueron fundados por figuras de cristianísimas costumbres, como San Basilio de Cesarea en el siglo IV, creando un modelo de atención que se extendería por todo el mundo.

Utilidad práctica y beneficios sociales

Más allá de las instituciones, la cultura cristiana proveyó el andamiaje ético sobre el que se construyó la modernidad occidental. El beneficio más significativo es, sin duda, el concepto de dignidad humana. La idea de que cada persona posee un valor intrínseco e inalienable no es una verdad empírica, sino una proposición metafísica derivada de la creencia judeocristiana de que el ser humano fue creado “imago Dei”, a imagen y semejanza de Dios. Este principio es la piedra angular sobre la que se edificó toda la estructura de los derechos humanos. De este valor fundamental se desprenden otros beneficios sociales como, la caridad y la filantropía: El mandato de amar al prójimo como a uno mismo institucionalizó el cuidado de los pobres, los huérfanos, las viudas y los marginados, creando una red de asistencia social que no tenía precedentes en el mundo antiguo.

En cuanto a la ciencia: La creencia en un Dios inteligente que creó un universo ordenado y regido por leyes consistentes, proporcionó el marco filosófico necesario para el nacimiento de la ciencia moderna. Científicos pioneros como Newton, Kepler o Galileo, operaban dentro de una visión del mundo que esperaba encontrar un orden inteligible en la naturaleza, como obra del Diseñador Inteligente, que la cultura cristiana reconoce como Dios.

Derecho y Justicia: La tradición del derecho natural, que sostiene que existen principios morales objetivos que la ley humana debe reflejar, fue profundamente desarrollada por teólogos y filósofos cristianos como santo Tomás de Aquino. Esta idea ha sido fundamental para limitar el poder del Estado y defender las libertades individuales, aportación que debemos a la cultura cristiana y que sería una ingratitud y un crimen olvidarla o renegar de ella; ademas de que hacerlo significaría abrir la puerta a la tiranía y a la injusticia.

Contraste con sociedades sin raíces cristianas

Al comparar occidente con sociedades que se desarrollaron sobre otras bases culturales y religiosas, las diferencias en valores y estructuras sociales son evidentes. Sirva esta comparación sólo como una referencia que nos permita resaltar las bondades de nuestra herencia cristiana occidental.

Individuo vs. Colectivo: Mientras que la tradición cristiana pone un fuerte énfasis en la conciencia y la salvación individual, unida equilibradamente a un amor a la patria; otras culturas, como las influenciadas por el confusionismo, tienden a priorizar la armonía colectiva y el individuo queda subordinado a la familia o al Estado. Esto trae como consecuencia, concepciones distintas sobre los derechos y las libertades personales, donde éstas se subordinan al estándar general, causando profundos vacíos psicológicos que llevan a no pocos a atentar contra su vida.

Autoridad espiritual y temporal: La famosa frase de Cristo nuestro Señor de “dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” introdujo una distinción conceptual entre la esfera política y la religiosa que, aunque a veces puedan estar en tensión, es una característica distintiva de occidente. En muchas sociedades islámicas históricas, por ejemplo, la ley religiosa (Sharía) y la ley civil son inseparables, y la autoridad política y religiosa a menudo recaen en la misma figura.

Visión de la Naturaleza: En algunas tradiciones panteístas o animistas, donde la naturaleza misma es considerada divina, la idea de someterla a experimentación o “dominarla” para el progreso humano puede ser vista como un sacrilegio, impidiendo así el progreso de la ciencia.

En contraste, la visión cristiana de una creación distinta de su Creador, estableció un marco que ha permitido el progreso de la exploración y progreso científico, junto con la tecnológica y mejor aprovechamiento del mundo natural. Si bien en esta exploración ha habido abusos, éstos son producto de las pasiones humanas desordenadas y no de los principios de la cultura cristiana.

En conclusión, la cultura cristiana es el subsuelo sobre el que se ha construido el edificio de la civilización occidental. Sus conceptos e instituciones son tan fundamentales para nuestra identidad que ignorarlos es un descuido que no podemos permitirnos. Reconocer y comprender esta herencia nos debería comprometer a adoptar y practicar la fe, pero si en uso de la libertad con la que Dios nos creó, decidimos rechazar este compromiso, sirva el reconocer y aceptar nuestras raíces cristianas, al menos para ser ciudadanos más conscientes, más cultos y mejor preparados para afrontar los desafíos de un futuro en el que los cimientos de nuestra sociedad serán, sin duda, puestos a prueba. Y aunque estas ventajas de utilidad terrenal, estén lejos de lo que seria ideal, son sin embargo principios de gran importancia, al final resulta muy cierto lo que dice la sabiduría popular: Por algo se empieza.