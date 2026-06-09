Cuando jóvenes dejan de ser audiencia y se convierten en protagonistas

Por Valeria García Valencia

Durante años, los medios de comunicación buscaron la manera de poder conectar con los jóvenes, saber qué tipo de información les interesa y retenerlos como una audiencia estable mediante estrategias para captar su atención. Sin embargo, actualmente vivimos en un contexto muy diferente. Ahora son ellos quienes están tomando las riendas de la comunicación, participando de manera activa en la creación, difusión y transformación de la información, posicionándose como los protagonistas de una nueva forma de comunicar.

Esta evolución no sucedió de la noche a la mañana. El avance en las plataformas digitales ha abierto oportunidades que hace unas décadas se consideraban impensables. Actualmente, un celular es una herramienta con la que podemos informar, documentar, transmitir en vivo e incluso acercar historias a miles de personas en cuestión de minutos.

Por mucho tiempo, la información llegó a la sociedad mediante canales definidos: el periódico de la mañana, el noticiero de la noche e incluso la estación de radio de confianza. Hoy, a pesar de que estos espacios continúan siendo una parte fundamental de la comunicación, comparten protagonismo con las redes sociales, los podcasts, las plataformas de video y los formatos digitales que han ayudado a transformar la manera en que las personas consumen noticias. A mi juicio, los jóvenes han tenido una participación fundamental en esta transición, pues al crecer en un entorno rodeado de tecnología, lograron comprender rápidamente las nuevas dinámicas de comunicación.

No obstante, nuestra aportación no se concentra solo en el manejo de las herramientas digitales. Los jóvenes han desarrollado una nueva forma de contar historias. Entendieron que informar no consiste únicamente en difundir datos, sino en encontrar maneras más efectivas de llevar la información hacia la audiencia. El uso de videos cortos, infografías, contenido multimedia y formatos interactivos ha permitido que temas complejos se presenten de una manera más accesible y atractiva, especialmente para quienes mantienen una relación lejana con los medios tradicionales.

Debido a esto, ciertos temas como la salud mental, la participación ciudadana, el medio ambiente, la innovación tecnológica e incluso diversos desafíos sociales han ganado mayor visibilidad gracias a los espacios de conversación impulsados por las nuevas generaciones con el fin de informar desde distintas perspectivas. Considero que esto ha ayudado a enriquecer el debate público, permitiendo que más voces formen parte de la discusión.

Las nuevas generaciones hemos crecido en un entorno donde la información está siempre disponible de forma inmediata. Para muchos jóvenes, consultar una noticia a través de una red social, un podcast o una plataforma digital es tan normal como lo era encender la televisión o abrir un periódico para las generaciones anteriores.

Justamente por ello, la rapidez de las noticias representa un gran reto para quienes participan en los medios. La posibilidad de informar en tiempo real ofrece múltiples ventajas, pero también implica una responsabilidad mayor. En un entorno donde una noticia puede viralizarse en tan solo minutos, la presión por publicar primero puede poner en riesgo la verificación de los hechos. La desinformación y las noticias falsas se han convertido en un desafío constante para periodistas, comunicadores y creadores de contenido, obligándolos a actuar con criterio, ética y compromiso con la verdad.

Por esto mismo, creo que el impacto de los jóvenes en los medios no debe medirse solamente por la capacidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías o dominar las plataformas digitales. Nuestra verdadera contribución se centra en la posibilidad de combinar innovación con responsabilidad, creatividad con rigor informativo y cercanía con las audiencias sin perder de vista la importancia de la credibilidad.

Los medios de comunicación seguirán evolucionando, así como las plataformas y los formatos por los cuales consumimos información también cambiarán. Sin embargo, la esencia de la comunicación sigue intacta: informar con responsabilidad y contribuir a una sociedad mejor informada. Los jóvenes no están reemplazando a quienes construyeron los medios de comunicación; en realidad, estamos ayudando a transformarlos y adaptarlos a una nueva realidad. Desde mi perspectiva, en esta combinación entre experiencia e innovación se encuentra una de las mayores fortalezas para el futuro de la comunicación.