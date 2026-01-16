Con el objetivo de iniciar el semestre en un mismo tono académico y humano, este día fue convocada la totalidad de la planta docente del Departamento de Humanidades del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, integrada por cinco programas de pregrado y seis de posgrado.

El encuentro, realizado de manera presencial y virtual este día en punto de las 16:00 horas, en el Edificio V de este campus, reunió a alrededor de 100 docentes y entre 40 y 50 profesores en línea, en un espacio pensado no solo para la planeación académica, sino también para el saludo, la cercanía y el reconocimiento mutuo.

“La idea es que justamente nos reunamos, nos convoquemos para saludarnos y para conocer básicamente cuáles son las tareas más relevantes que vamos a tener durante el semestre”, expresó la doctora Beatriz Anguiano Escobar, jefa del Departamento de Humanidades.

Explicó que esta reunión se realiza tradicionalmente la semana previa al inicio de clases, con el propósito de estar en la misma sintonía, compartir inquietudes —tanto académicas como administrativas— y propiciar un semestre más armónico, especialmente en temas de evaluación, comunicación con el alumnado y organización interna.

Durante la sesión se abordaron también los logros alcanzados, así como las metas por cumplir, entre ellas los procesos de rediseño curricular y acreditación de programas. En ese sentido, la doctora Anguiano destacó que el 100 por ciento de los programas de pregrado están acreditados como programas de calidad y que los posgrados —con excepción de aquellos de carácter profesionalizante que se encuentran iniciando sus procesos de evaluación— forman parte del Sistema Nacional de Posgrados.

“Ese es uno de los grandes logros que hemos podido realizar entre cátedras patrimoniales, premios nacionales de literatura y de ensayo”, subrayó.

Por su parte, el director del ICSA, doctor Jesús Meza Vega, resaltó la relevancia de este tipo de encuentros.

“Es muy importante porque este día nos reunimos con cada uno de los departamentos; lo primero es el saludo y la cercanía”, comentó, al destacar la apuesta por el sentido humano como base para el desarrollo institucional y el crecimiento personal.

Señaló que el inicio de un nuevo ciclo escolar y de un nuevo año calendario invita también a la reflexión y a la gratitud.

“En algunos casos es un momento sensible, porque agradecemos la oportunidad de estar, cuando algunos compañeros, amigos, ya no están entre nosotros”, expresó.

Durante la reunión, se dio paso a la parte académica para informar sobre aspectos administrativos, normativos y de actualización que el personal docente debe considerar para el adecuado desempeño de su labor. Asimismo, se compartieron actividades institucionales programadas para el semestre y para la segunda mitad del año, muchas de ellas con impacto directo en la comunidad.

El doctor Meza destacó además la presencia nacional que tuvo la UACJ el semestre anterior, al organizar y entregar dos premios de gran prestigio: el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y el Premio Nacional de Ensayo Rousset Banda, eventos que —dijo— consolidan el posicionamiento de la universidad a nivel nacional, por lo que felicitó al personal académico por su compromiso y gestión.

Además del encuentro con el Departamento de Humanidades, el director del ICSA sostuvo reuniones previas con docentes del Departamento de Ciencias Sociales y, más tarde, con los departamentos de Ciencias Administrativas y Ciencias Jurídicas, como parte de una jornada dedicada al diálogo, la planeación y la construcción colectiva del nuevo semestre.