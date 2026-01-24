El 31 de enero concluye el mayor descuento que se otorga en el pago del Impuesto Predial, por lo que la Dirección de Ingresos exhorta a los contribuyentes a liquidar cuanto antes su adeudo.

Blanca Dolores Romero Aguilar, titular de la dependencia, informó que durante el presente mes se aplica de forma automática hasta el 15% de descuento: 3% por Contribuyente Cumplido, es decir a quienes no presentan adeudos de años anteriores, más el 12% por Pronto Pago.

En febrero se aplica hasta el 10% de descuento y en marzo el ahorro total puede ser del 5%.

Los recursos recaudados por este impuesto permiten la prestación de servicios públicos, así como la realización de obras y acciones que impactan de manera directa en las colonias de la ciudad y mejoran la vida de los ciudadanos.