El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) presentó la publicación digital Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2025: Así comenzó el 2026, un documento que reúne información estratégica sobre los principales indicadores que reflejan la dinámica, evolución y desafíos del municipio.

La obra, desarrollada en coordinación con El Colegio de Chihuahua, ofrece un panorama integral de temas fundamentales como demografía, salud, educación, economía, medio ambiente, movilidad urbana y finanzas públicas, permitiendo conocer de manera puntual las condiciones actuales de Ciudad Juárez y las tendencias que marcaron el cierre de 2025 y el inicio de 2026.

El director del IMIP, Roberto Mora Palacios, destacó que esta publicación representa una herramienta fundamental para la toma de decisiones informadas y el fortalecimiento de la planeación urbana.

Recordó que, desde su primera edición en 2002, la Radiografía Socioeconómica se ha consolidado como un referente técnico y documental para conocer la transformación del municipio, fortaleciendo el compromiso institucional de generar conocimiento local que sirva de base para la planeación integral de la ciudad.

La edición 2025 pone especial atención en los cambios, retos y avances registrados en diversos sectores, ofreciendo información útil para autoridades, investigadores, organismos de la sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanía en general.

El documento se encuentra disponible en formato digital para consulta pública a través de las plataformas oficiales del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.