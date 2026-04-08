En el marco del Día de la Niñez 2026, el Gobierno del Estado lanzó una convocatoria dirigida a niñas y niños para participar en el concurso de dibujo “Milo en familia”.

La actividad se enmarca en el primer aniversario de Milo, mascota del DIF Estatal, cuyo festejo se realizará el próximo 30 de abril. La invitación está abierta para menores de entre 3 y 12 años, quienes podrán enviar sus trabajos del 8 al 22 de abril.

Las bases establecen que los dibujos deberán representar a Milo en situaciones relacionadas con la convivencia familiar, incluyendo acciones como mostrar afecto, compartir tiempo juntos, escuchar, colaborar en casa o agradecer.

El concurso se divide en tres categorías: preescolar, de 3 a 5 años; primaria I, de 6 a 9 años; y primaria II, de 10 a 12 años. Los participantes deberán elaborar su dibujo en una hoja tamaño carta, utilizando cualquier técnica como lápices de colores, crayones o acuarela.

Para participar, se deberá enviar una imagen clara del dibujo a través de las redes sociales oficiales del DIF Estatal, ya sea por Messenger en Facebook o mediante mensaje directo en Instagram, incluyendo nombre completo del menor, categoría y ciudad de residencia.

La etapa de votación se realizará los días 22 y 23 de abril, cuando los trabajos serán publicados en las plataformas oficiales para su evaluación.

Los resultados y la premiación se darán a conocer el 26 de abril, como parte de las actividades previas a la conmemoración del Día de la Niñez y el aniversario de Milo.