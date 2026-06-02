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Localizan sana y salva a mujer reportada como ausente en Juárez

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, localizó sana y salva a San Juana Cruz G. G., quien se encontraba ausente desde el 22 de mayo del año en curso en Ciudad Juárez.

El reporte de ausencia fue presentado por sus familiares el pasado lunes 25 de mayo, de inmediato iniciaron las investigaciones y la activación de los mecanismos de búsqueda para dar con su paradero.

Gracias al trabajo de investigación ininterrumpido a cargo del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Búsqueda y Localización de Personas Ausentes, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, permitió localizar la mujer de 52 años de edad.

Ante el Agente del Ministerio Público, declaró que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

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