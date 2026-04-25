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Asesinó a su pareja sentimental en el 2024; pasará 41 años en prisión

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La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 41 años de prisión, dictada por un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en contra de Teodoro S. M., por el delito de feminicidio con penalidad agravada.

Ante los datos de prueba expuestos por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad penal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora sentenciado privó de la vida a su pareja sentimental, siendo la causa de muerte, shock hipovolémico, en hechos registrados la mañana del 13 de septiembre del año 2024, en el interior de un domicilio de la colonia Riberas del Bravo etapa 7, en Ciudad Juárez.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la sentencia que Teodoro S. M., purgará en el Centro de Reinserción Social número 3.

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Además, tendrá que hacer el pago de 1 millón 874 mil 450 pesos, por concepto de la reparación del daño.

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