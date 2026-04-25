La actividad deportiva en la frontera tiene muchas facetas; una de las más importante es la de los corredores en Ciudad Juárez, quienes no solo promueven la activación física y combaten el sedentarismo, sino que también impulsan las causas sociales necesarias para marcar la diferencia.

El próximo 3 de mayo, la Carrera x la Carrera: Mis kilómetros por tu educación, sumará en cada kilómetro la oportunidad de que un alumno universitario pueda continuar con sus estudios y vivir una vida profesional: “Deporte con causa que transforma destinos”.

El Club Rotario de Ciudad Juárez en el marco de su 100 aniversario, confirma el objetivo de crear comunidad con propósito y futuro, bajo la idea de que apoyar a otros es un acto de transformación; en esta ocasión, el eje central es que jóvenes universitarios de la UACJ puedan concluir sus estudios.

La meta de esta actividad es ambiciosa: busca captar $1,000,000.00 de pesos destinados a becas anuales universitarias, pero los fronterizos se comprometen y esta iniciativa no será la excepción. Se cuenta con dos alternativas: la posibilidad de participar corriendo un medio maratón de 21 kilómetros o una carrera de 3 kilómetros.

En esta tercera edición, la alianza es con ANTI Run Club, un grupo cada vez más grande; la estrategia es que se apoye y se demuestre que “cuando la comunidad se une, el impacto se multiplica”.

Uno de los pensamientos que da vida a esta actividad se inspira en lo siguiente:

» No es solo una carrera.

Es cada kilómetro convertido en oportunidad.

Es cada paso acercando a alguien a su título.

Es deporte con causa.

Es comunidad con propósito» .

Las inscripciones presenciales cuentan con las siguientes sedes y horarios:

Registro en línea para público en general: https://tinyurl.com/ymkp3k2k