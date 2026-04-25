La gobernadora Maru Campos expresa su total coincidencia con la presidenta de la República respecto a que los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana de nuestro país, en el marco de nuestras leyes y en un ambiente de confianza y coordinación institucional.

Esa disposición es indeclinable para el Gobierno del Estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo. El esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño que provoca el crimen organizado.

Sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados.

Tal como lo ha informado la presidenta de la República, la Gobernadora del Estado se reunió con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, para compartir el estado de las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los hechos derivados del operativo realizado en días recientes en el municipio de Morelos.

La Gobernadora agradece a la Presidenta la apertura y la disposición del secretario García Harfuch, y reitera su disposición a mantener una comunicación constante con el Gobierno Federal sobre el desarrollo de los procesos en curso.

“Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de Derecho en nuestro país”, concluyó la gobernadora Maru Campos.