Este lunes por la mañana la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) acudió a la reparación de una fuga presentada entre Teófilo Borunda y Francisco Villarreal Torres.

Personal del departamento de agua potable realizó la revisión correspondiente desde el pasado domingo, presentándose este lunes a la reparación de la tubería dañada de un diámetro de 10 pulgadas.

Tras la conclusión del mismo, el cual se estima a terminarse en las 3 horas próximas, se continuarán con las reparaciones de la pavimentación en la zona correspondiente a cargo del departamento de bacheo.

A pesar de las condiciones del clima, la J+ continúa con su compromiso de atención inmediata a la ciudadanía. A los circulantes de la zona, se recomienda manejar con precaución.