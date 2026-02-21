TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. – La participación de las mujeres en cargos o posiciones de poder les ha permitido influir en la protección y expansión de sus derechos, expresó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, durante la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria y Toma de Protesta de la Presidencia 2026 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM).

La Ministra Esquivel Mossa precisó que el principio de paridad de género tomó carta de naturalización en la Constitución, consolidado mediante la reforma conocida como “Paridad en Todo” en junio de 2019, que garantiza igualdad en la representación y distribución del poder entre hombres y mujeres, en los tres poderes de la unión, los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y candidaturas de partidos políticos.

También refirió la reciente reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, impulsada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual busca ser el paso definitivo a la plena igualdad, reconociendo los obstáculos que todavía enfrentan las mujeres, como lo es la violencia de género.

Ante Arlen Siu Jaime Merlos, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y del OPPMEM, la Ministra celebró que uno de los objetivos que persigue el Observatorio de Participación Política de las Mujeres sea contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito político estatal y municipal, aportando información relativa a la participación política de la mujer en el Estado; fortalecer mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres; acelerar el empoderamiento de las mujeres para ejercer sus derechos político-electorales; impulsar una agenda de igualdad sustantiva, entre otros.

El cumplimiento de estos objetivos, dijo, son una vía idónea para visibilizar a las mujeres, los beneficios de su acción en el ejercicio del poder, y normalizar su presencia en condiciones de igualdad, en todos los ámbitos del quehacer público, exenta de todo acto de violencia en su contra.