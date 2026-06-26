Como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), mantiene la entrega semanal de tinacos para las familias que habitan en las 12 colonias en la zona de Los Kilómetros.

Flor Cuevas, jefa del departamento de Atención Telefónica de la JMAS, informó que, en esta ocasión la entrega se realizó en las Maracas, donde se benefició a 35 familias de Los Kilómetros.

“Estamos entregando tinacos para la gente que lo necesita. En esta ocasión son 35, pero durante la semana hemos acudido todos los días para beneficiar a más familias”, expresó.

Destacó que, más de 150 familias han sido beneficiadas durante la semana con la entrega de este apoyo, cuyo principal objetivo es facilitar el almacenamiento de agua potable para cubrir sus necesidades básicas.

Asimismo, señaló que, el proceso para solicitar un tinaco consiste en acudir a realizar el registro en Las Maracas, presentando original y copia de una identificación oficial, así como un documento que acredite la propiedad del inmueble.

Por su parte, Reyna Alcantár Regalado, vecina de la colonia Kilómetro 29, señaló que, este apoyo representa un gran beneficio para las familias que más lo necesitan en esta zona de la ciudad.

“Están muy bien estos apoyos porque hacen mucha falta para almacenar agua. Sigan apoyando a la colonia porque en verdad se necesita bastante”, comentó.

De igual manera, Adriana Solís Pérez, habitante de Los Kilómetros, agradeció el apoyo recibido, ya que representa un gran beneficio para las familias, especialmente para quienes no cuentan con recursos económico para adquirir un tinaco.

“Este tinaco nos cae de maravilla porque hay muchas personas que no tenemos el dinero para comprar uno de este tipo y nos ayuda mucho a almacenar más agua en nuestra casa” añadió.

Asimismo, pidió a la JMAS a continuar apoyando a este sector de la ciudad para que más personas pueden acceder a beneficios que existe en torno a este recurso.

La JMAS mantendrá durante las próximas semanas la entrega de tinacos a las familias juarenses, con una distribución diaria de 100 unidades, hasta alcanzar las 3 mil previstas dentro de los compromisos del programa.

Como parte de las acciones contempladas dentro del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros, la Junta Contigo”, también se prevé ampliar las rutas de distribución de agua potable mediante pipas.

Finalmente, la JMAS exhortó a las familias beneficiadas a cuidar y dar un uso adecuado a los tinacos entregados.