Definirán el viernes situación de los dos acusados de fraude en examen de la UNAM

Un juez de control otorgó la duplicidad del término constitucional a Edgar “N” y David “N”, detenidos por ofrecer resolver el examen de admisión a la UNAM, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo viernes, indicó su abogado Sergio Bravo.

Luego de una audiencia de aproximadamente dos horas, el juez determinó la medida de prisión preventiva justificada para los dos detenidos, por lo que seguirán privados de la libertad.

De acuerdo con la investigación, se identificó que los dos sujetos usaron las instalaciones y los equipos de la academia “Más Preparación” para ofrecer sus servicios, en lugar de los aspirantes, además de que contaron con el apoyo de algunos instructores.

Las investigaciones fueron realizadas entre mayo y junio de este año y comenzaron a raíz de denuncias por estas prácticas.

Por su parte, la UNAM proporcionó información de nueve aspirantes cuyos exámenes mostraban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

A través del análisis de esta información, archivos digitales y entrevistas, se permitió relacionar las evaluaciones con sedes de “Más Preparación” e identificar la posible participación de Edgar y David.

Los imputados fueron capturados la tarde del 25 de agosto, y ese mismo día se realizaron cuatro cateos simultáneos en inmuebles relacionados con la investigación.

ElUniversal