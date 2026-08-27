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Somos México ya tiene nuevo nombre, color y logo; cambio es “un atropello”, acusa

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El partido político aún denominado Somos México presentará este jueves su nueva propuesta de identidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), aclarando que cumplirá con la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, aunque la consideró “un atropello”.

Acataremos bajo protesta para proteger nuestro registro. Este jueves 27 de agosto, a las 10:00 horas, Somos México presentará ante el INE su nueva propuesta de identidad y fijará postura.

“Somos México considera inadmisible que en la Sala Superior del Tribunal Electoral se obligue a modificar nuestro nombre, emblema y colores mediante argumentos distintos a los utilizados originalmente por el INE bajo el supuesto de ‘neutralidad semántica’”.

“Acataremos bajo protesta para proteger nuestro registro. Este jueves 27 de agosto, a las 10:00 horas, Somos México presentará ante el INE su nueva propuesta de identidad y fijará postura”, señaló el partido dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo.

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Somos México aseguró que la actitud del Tribunal Electoral “fue paternalista” al sostener que el nombre “Somos México” no caracteriza lo suficiente al instituto político frente a los demás del universo de partidos y porque “se apropian de la totalidad semántica del país”.

“Durante dos años, cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos construyeron, participaron y se identificaron con una causa, un nombre, unas siglas y una identidad pública. Esa identidad fue utilizada legítimamente”.

“Se nos exige modificar nuestra identidad prácticamente en vísperas del inicio del proceso electoral. El atropello no es únicamente jurídico, lo es también político y democrático”, señaló el partido.

ElUniversal

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