Aprueba cabildo donación de terreno para construcción de subestación eléctrica

El Ayuntamiento aprobó la donación de un predio municipal a la CFE Distribución, subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, en donde se construirá una subestación eléctrica para fortalecer la infraestructura y capacidad de distribución de energía en la ciudad.

El terreno cuenta con una superficie de 9 mil 342. 954 metros cuadrados y se encuentra ubicado en la avenida De las Torres y calle Hacienda de las Torres, en el fraccionamiento Parque Industrial Los Bravos 2.

El secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, explicó que el predio es un bien de dominio público municipal identificado como el polígono A de la manzana pública del citado fraccionamiento y su destino será la construcción y operación de una subestación eléctrica.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora de la Comisión Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, destacó la relevancia del proyecto ante el crecimiento que registra Ciudad Juárez y el incremento en la demanda de energía eléctrica derivado del desarrollo habitacional, industrial y comercial.

Señaló que la donación representa una aportación para fortalecer la infraestructura eléctrica de la ciudad, particularmente ante las necesidades que enfrentan algunos sectores en materia de suministro y capacidad de distribución.

De acuerdo con la información presentada ante la Comisión de regidores, la construcción de la subestación representa una inversión aproximada de 69.7 millones de pesos.

Escalante Ramírez resaltó que el predio deberá utilizarse exclusivamente para el fin establecido en el acuerdo, por lo que la infraestructura eléctrica que se construya deberá contribuir a atender las necesidades de la población y acompañar el crecimiento de Ciudad Juárez.