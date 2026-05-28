Estrenan en CDMX baños públicos inteligentes rumbo al Mundial 2026

La capital del país comenzó la instalación de una nueva red de baños públicos inteligentes que buscan modernizar los servicios urbanos y mejorar la experiencia de quienes transitan por zonas de alta afluencia, especialmente rumbo a eventos internacionales como el Mundial 2026.

En total, se contempla la colocación de 26 módulos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, de los cuales algunos ya comenzaron a operar en áreas como la alcaldía Cuauhtémoc.

Estos sanitarios destacan por su diseño automatizado y tecnología de autolimpieza, lo que permite que cada cabina se higienice de manera automática tras su uso. Además, incorporan sensores, iluminación inteligente y sistemas de ahorro de agua.

El servicio tiene un costo de 7 pesos por uso, y el acceso podrá realizarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, así como con tarjetas bancarias de débito y crédito. En algunos casos también se contempla el pago en efectivo.

Uno de los puntos más llamativos del sistema es el tiempo limitado de permanencia, ya que cada usuario cuenta con aproximadamente 9 minutos para utilizar el sanitario antes de que se active el proceso de limpieza automática.

Entre las ubicaciones confirmadas se encuentran zonas de alta movilidad como Balderas, el Monumento a la Revolución, el Jardín del Arte en Sullivan y distintos puntos de la Zona Rosa, incluyendo estaciones cercanas al Metro Sevilla y Chapultepec.

De acuerdo con autoridades capitalinas, estos módulos buscan ofrecer espacios más seguros, higiénicos y accesibles para habitantes, trabajadores y turistas, además de elevar el estándar de los servicios públicos en la ciudad.