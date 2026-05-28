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Estrenan en CDMX baños públicos inteligentes rumbo al Mundial 2026

by EdiciónJuárez
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La capital del país comenzó la instalación de una nueva red de baños públicos inteligentes que buscan modernizar los servicios urbanos y mejorar la experiencia de quienes transitan por zonas de alta afluencia, especialmente rumbo a eventos internacionales como el Mundial 2026.

En total, se contempla la colocación de 26 módulos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, de los cuales algunos ya comenzaron a operar en áreas como la alcaldía Cuauhtémoc.

Estos sanitarios destacan por su diseño automatizado y tecnología de autolimpieza, lo que permite que cada cabina se higienice de manera automática tras su uso. Además, incorporan sensores, iluminación inteligente y sistemas de ahorro de agua.

El servicio tiene un costo de 7 pesos por uso, y el acceso podrá realizarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, así como con tarjetas bancarias de débito y crédito. En algunos casos también se contempla el pago en efectivo.

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Uno de los puntos más llamativos del sistema es el tiempo limitado de permanencia, ya que cada usuario cuenta con aproximadamente 9 minutos para utilizar el sanitario antes de que se active el proceso de limpieza automática.

Entre las ubicaciones confirmadas se encuentran zonas de alta movilidad como Balderas, el Monumento a la Revolución, el Jardín del Arte en Sullivan y distintos puntos de la Zona Rosa, incluyendo estaciones cercanas al Metro Sevilla y Chapultepec.

De acuerdo con autoridades capitalinas, estos módulos buscan ofrecer espacios más seguros, higiénicos y accesibles para habitantes, trabajadores y turistas, además de elevar el estándar de los servicios públicos en la ciudad.

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