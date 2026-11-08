El secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, junto con el secretario de Obras Públicas, Jorge Chánez Peña, realizaron un sobrevuelo por la ciudad de Chihuahua con el objetivo de supervisar desde el aire los avances en la construcción de puentes viales y conocer las condiciones de movilidad en las zonas donde se desarrollan estas obras.

Acompañados del subsecretario de Movilidad, César Komaba, los funcionarios abordaron temas de coordinación, comunicación y trabajo conjunto, al reconocer la relación entre el desarrollo de infraestructura, la movilidad y la seguridad pública para mejorar las condiciones de vida de las familias chihuahuenses.

La supervisión aérea también permitió observar el entorno de los proyectos y su ubicación dentro de la ciudad, como parte del seguimiento a las acciones que buscan mejorar la conectividad y facilitar los traslados de quienes circulan diariamente por estas vialidades.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener una comunicación permanente entre las dependencias estatales para atender de manera coordinada los retos que implica el crecimiento urbano y la ejecución de obras de infraestructura.

El trabajo conjunto entre las áreas de seguridad, obras públicas y movilidad permite integrar distintas perspectivas en la planeación y seguimiento de proyectos que inciden directamente en la dinámica de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda la coordinación institucional para impulsar infraestructura que contribuya al desarrollo urbano, mejore la movilidad y favorezca entornos más seguros para la población.