El sistema frontal 4 y su masa de aire, continuarán generando condiciones inestables en varios estados de México, con lluvias intensas y probabilidad de que se presenten inundaciones.

La presencia del sistema frontal 4 y su masa de aire, impactará de manera considerable el tiempo en diversas regiones de la República Mexicana durante los próximos días.

El fenómeno meteorológico interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la tropósfera en el norte de México, sumado a una vaguada en el Noreste, lo que detonará precipitaciones de fuertes a intensas y un descenso generalizado en los termómetros.

Durante el domingo 8 de noviembre, el frente frío se mantendrá en calidad de estacionario sobre el oriente del territorio nacional.

Esta interacción atmosférica provocará lluvias intensas con acumulados de 75 a 100 mm principalmente en el norte, noreste y este de Coahuila, así como en las zonas norte de Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm en el sur de Veracruz, este de Oaxaca, noroeste de Chiapas y oeste de Tabasco. En la región de la Mesa Central y el occidente, entidades como Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Campeche registrarán lluvias fuertes.

La masa de aire frío asociada al sistema favorecerá un refrescamiento de las temperaturas sobre las entidades del Norte, Noreste, Oriente y Centro del país. Para la madrugada del lunes, se prevén temperaturas mínimas de entre -5 a 0 °C en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 °C en las partes altas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En contraste, el ambiente caluroso continuará en la vertiente del Pacífico, con máximas de 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En el apartado de vientos y oleaje, se esperan rachas de componente norte de hasta 60 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, acompañadas de oleaje de 2 metros. Por su parte, la costa occidental de la Península de Baja California registrará olas de hasta 3 metros de altura.

El lunes, la circulación ciclónica se desplazará hacia el sureste de los Estados Unidos, dejando de afectar directamente al país. Sin embargo, el frente frío 4 con su masa de aire, se mantendrán extendido sobre el Oriente de México, interaccionando con una vaguada en el oeste del Golfo de México.

Esto mantendrá la presencia de lluvias fuertes en el Noreste, Oriente, Centro y Sureste, prolongando el ambiente fresco en dichas regiones.