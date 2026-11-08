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Lo arrestan en Portal del Roble con una pistola escuadra

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron en flagrancia, a quien se identificó como David M. G., por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en Ciudad Juárez.

La detención efectuada en coordinación con elementos del Ejército Mexicano se realizó en las calles Portal de Castaño y Puerto Vallarta de la colonia Portal del Roble, en donde la citada persona de 29 años de edad, portaba un arma de fuego calibre 32 automática, con un cargador de metal abastecido con cinco cartuchos útiles.

El detenido, junto con el arma de fuego asegurada, fue puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

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