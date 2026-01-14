miércoles, enero 14, 2026
Ciudad Juárez

Denuncia madre a su hijo por golpear a mascota e intentar asfixiarlo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Mario Alberto R. P., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de maltrato animal.

Los elementos municipales atendieron un llamado al número de emergencia 9-1-1 en donde reportaron una persona agresiva en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Anémona y Canela, en el Infonavit Ángel Trías.

Al llegar al lugar se entrevistaron con la quejosa, la cual señaló a su hijo como el responsable de golpear con una manguera metálica a su mascota, un perro de la raza pitbull, además de intentar asfixiarlo, razón por la cual solicitó su arresto.

Como parte de las acciones de atención, se solicitó el apoyo de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), cuyo personal acudió al lugar para dar atención al can lesionado para garantizar su bienestar y seguimiento veterinario.

Previa lectura de derechos, Mario Alberto R. P., de 46 años de edad, fue puesto a disposición ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado.

