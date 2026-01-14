La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), es sede de propuesta y diálogo fronterizo a través del Séptimo Encuentro Internacional Re Imaginando la Ciudad desde el borde, un espacio que cumple 10 años fomentando exposiciones multidisciplinarias que se traducen en acciones de artistas, colectivos, investigadores y asociaciones civiles.

La continuidad de esta colaboración transfronteriza contempla los ejes: Ciudad frontera e Intervención Urbana; Ciudad frontera e Inteligencia natural; Ciudad frontera y Educación urbana; Ciudad frontera y Género; Ciudad frontera y Políticas Públicas; Ciudad frontera y Arte. Por ello, se invita a artistas, activistas, academia, estudiantes, asociaciones y colectivos a participar en esta edición.

En el contexto de los ejes anteriores, las temáticas son abiertas y flexibles. La convocatoria se encuentra vigente y la fecha límite para llenar el formulario y entregar propuestas será el 29 enero 2026.

La doctora Brenda Ceniceros Ortiz, coordinadora del Encuentro Internacional Re Imaginando la Ciudad desde el borde, compartió que los diálogos tienen alcance internacional, pues bajo la modalidad virtual y presencial, se unen esfuerzos con participantes de Canadá, España, Estados Unidos, así como de norte y sur de México, transitando entre líneas fronterizas tangenciales y perpendiculares.

El tiempo es oportuno para la postulación de proyectos en formato de ponencias, mesas de ponencias, presentaciones de libros, conversatorios, paneles, exhibiciones y talleres. En el siguiente código QR se encuentra el formulario para participar.

“Si tienes algún proyecto de ciudad, comunidad, arte, vivienda o colectivo urbano, te invitamos a participar y a compartir tus experiencias en el Re Imaginando la Ciudad desde el borde, que se trata de intercambiar ideas y hacer encuentros. ¡Bienvenidos!”, exhortó la doctora Ceniceros Ortiz.

En las imágenes se cuenta con la descripción de temáticas y, para cualquier duda, el correo e.desdeelborde@gmail.com, está disponible para aclaraciones.