miércoles, enero 14, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » ¡Participa! Re imaginando la ciudad desde el borde
Ciudad Juárez

¡Participa! Re imaginando la ciudad desde el borde

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), es sede de propuesta y diálogo fronterizo a través del Séptimo Encuentro Internacional Re Imaginando la Ciudad desde el borde, un espacio que cumple 10 años fomentando exposiciones multidisciplinarias que se traducen en acciones de artistas, colectivos, investigadores y asociaciones civiles.

La continuidad de esta colaboración transfronteriza contempla los ejes: Ciudad frontera e Intervención Urbana; Ciudad frontera e Inteligencia natural; Ciudad frontera y Educación urbana; Ciudad frontera y Género; Ciudad frontera y Políticas Públicas; Ciudad frontera y Arte. Por ello, se invita a artistas, activistas, academia, estudiantes, asociaciones y colectivos a participar en esta edición.

En el contexto de los ejes anteriores, las temáticas son abiertas y flexibles. La convocatoria se encuentra vigente y la fecha límite para llenar el formulario y entregar propuestas será el 29 enero 2026.

La doctora Brenda Ceniceros Ortiz, coordinadora del Encuentro Internacional Re Imaginando la Ciudad desde el borde, compartió que los diálogos tienen alcance internacional, pues bajo la modalidad virtual y presencial, se unen esfuerzos con participantes de Canadá, España, Estados Unidos, así como de norte y sur de México, transitando entre líneas fronterizas tangenciales y perpendiculares.

banner

El tiempo es oportuno para la postulación de proyectos en formato de ponencias, mesas de ponencias, presentaciones de libros, conversatorios, paneles, exhibiciones y talleres. En el siguiente código QR se encuentra el formulario para participar.

“Si tienes algún proyecto de ciudad, comunidad, arte, vivienda o colectivo urbano, te invitamos a participar y a compartir tus experiencias en el Re Imaginando la Ciudad desde el borde, que se trata de intercambiar ideas y hacer encuentros. ¡Bienvenidos!”, exhortó la doctora Ceniceros Ortiz.

En las imágenes se cuenta con la descripción de temáticas y, para cualquier duda, el correo e.desdeelborde@gmail.com, está disponible para aclaraciones.

You Might Also Like

You may also like

Será Cobach Juárez sede del 2º Campeonato Estatal de Robótica y Habilidades...

Llevan pláticas sobre depresión a centros laborales

Denuncia madre a su hijo por golpear a mascota e intentar asfixiarlo

Adeudos de agua tendrán descuentos con apoyo de unidades móviles

Alertan por posible repetición de inundaciones en Juárez pese a la sequía

Arranca 2026 con pocas vacantes en maquiladoras